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СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче"

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 15:00
СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче"
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Во время обысков изъяли компьютерную технику

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели обыски в офисе "Укргаздобычи". Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что обыски прошли утром 29 ноября. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику. Также в компании добавили, что сотрудничали с представителями правоохранительных органов и и предоставили всю необходимую документацию.

Напомним, в сентябре СБУ разоблачила схему отмывания денег в "Укргаздобыче". В частности, по данным следствия, чиновники "Укргаздобычи" присваивали средства, которые выделялись на утилизацию отходов бурения в Полтавской области. При этом их действия наносили ущерб экологии, так как эти отходы относятся к особо опасным и требуют специальной процедуры захоронения и утилизации.

Отметим, в марте двух экс-менеджеров "Укргаздобычи" задержали за взятку в 1 млн долларов. За эти деньги они подписали договор с компанией о поставках продукции на "Укргаздобычу", задержанным инкриминировали получение неправомерной выгоды, совершенное группой по предварительному сговору.

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