ГПУ провела обыски в одесском аэропорту

Фото: аэропорт "Одесса" (wikipedia.org)

Следствие считает, что подрядчики незаконно завладели деньгами коммунального предприятия на сумму свыше 11 млн грн

Департаментом процессуального руководства в особо важных уголовных процессах Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) с участием сотрудников Главного контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ провели обыски на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПУ.

Речь идет о возможном завладении средствами коммунального предприятия должностными лицами подрядных организации по договорам проведения ремонтных работ на территории аэропорта.

"Следствие считает, что подрядчики из ремонта, действуя через схему завышения объемов и стоимости выполненных работ, незаконно завладели деньгами коммунального предприятия на сумму свыше 11 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе обысков были изъяты оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операциях.

Напомним, ранее ГБР совместно с ГПУ провело обыски на таможенных постах аэропорта "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможне.

Также Государственное бюро расследований проводило обыски в прокуратуре Днепропетровской области.