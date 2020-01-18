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СБУ раскрыла схему финансирования Россией "администрации" в ОРЛО

Новости » Общество     18.01.2020 - 14:27
СБУ раскрыла схему финансирования Россией "администрации" в ОРЛО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

РФ создала на своей территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финучреждения

Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала механизм финансирования Россией оккупационной администрации в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти, сообщили в СБУ.

Сообщается, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений в ОРЛО Россия привлекла к схеме банковское учреждение Южной Осетии, через которое средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР". После этого средства распределяются "министерством финансов ЛНР" между оккупационными органами власти и силовым блоком. Ежегодный объем финансирования РФ террористической организации "ЛНР" превышает 30 млрд российских рублей (более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики).

Правоохранители начали расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, Служба безопасности задокументировала, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР". Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. На данный момент псевдочиновникам сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти, смены границ территории или государственной границы Украины. Они объявлены в розыск. Обвинительные акты будут переданы в суд для заочного осуждения.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в финансировании так называемой "Донецкой народной республики" владельцу дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска.

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