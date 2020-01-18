СБУ розкрила схему фінансування Росією "адміністрації" в ОРЛО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

РФ створила на своїй території і в тимчасово окупованих районах Донбасу спеціальні фінустанови

Служба безпеки України (СБУ) задокументувала механізм фінансування Росією окупаційної адміністрації в Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Встановлено, що з метою уникнення санкцій щодо банківського сектора, РФ створила на власній території і в тимчасово окупованих районах Донбасу спеціальні фінансові установи. З 2014 року, після введення в "ЛНР" території рублевої зони, з їх допомогою Росія ввела механізм фінансування апарату окупаційних органів влади, повідомили в СБУ.

Повідомляється, що для приховування прямої фінансової підтримки фейковий установ в ОРЛО Росія залучила до схеми банківську установу Південної Осетії, через яке кошти з Росії потрапляють в так званий "державний банк ЛНР". Після цього кошти розподіляються "міністерством фінансів ЛНР" між окупаційними органами влади і силовим блоком. Щорічний обсяг фінансування РФ терористичної організації "ЛНР" перевищує 30 млрд російських рублів (понад дві третини від загальних потреб "бюджету" псевдореспублікі).

Правоохоронці почали розслідування по ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, Служба безпеки задокументувала, що на тимчасово окупованій території ключову роль в системі фінансування псевдореспубліки і її незаконних збройних формувань грають так звані "міністр фінансів" і директор "держбанку ЛНР". Зазначені особи займають керівні посади в окупаційній адміністрації ще з 2014 року. На даний момент псевдочіновнікам повідомлено про підозру у фінансуванні дій, скоєних з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України. Вони оголошені в розшук. Обвинувальні акти будуть передані в суд для заочного засудження.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру в фінансуванні так званої "Донецької народної республіки" власнику дорожньо-ремонтної фірми з Краматорська.