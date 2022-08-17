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СБУ проводит рейды против диверсий в Сумах

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Сумы, Среда 17 августа 2022 13:25
СБУ проводит рейды против диверсий в Сумах Фото: СБУ проводит рейды против диверсий в Сумах (volyn com ua)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 17 августа, на территории Сум СБУ проводит комплексные контрдиверсионные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.

По данным СБУ, в мероприятиях принимают участие подразделения правоохранительных структур и военные.

"Жителей общины просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мер", - добавили в спецслужбе.

Напомним, как сообщалось, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким, инициировал "вылов" корректировщиков ударов по городу и установил награду за каждого пойманного, а также заявил, что на этот период город закроют.

В итоге Николаев закрывали на въезд и выезд 6-7 августа. За это время задержали в Николаеве 5 человек, которые находились в розыске.

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