СБУ проводит рейды против диверсий в Сумах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет .

"Жителей общины просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мер", - добавили в спецслужбе.

По данным СБУ, в мероприятиях принимают участие подразделения правоохранительных структур и военные.

Напомним, как сообщалось, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким, инициировал "вылов" корректировщиков ударов по городу и установил награду за каждого пойманного, а также заявил, что на этот период город закроют.

В итоге Николаев закрывали на въезд и выезд 6-7 августа. За это время задержали в Николаеве 5 человек, которые находились в розыске.

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