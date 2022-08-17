СБУ проводить рейди проти диверсій у Сумах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду .

"Жителів громади просять із розумінням поставитись до можливих незручностей та відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів", - додали у спецслужбі.

За даними СБУ, у заходах беруть участь підрозділи правоохоронних структур та військові.

Нагадаємо, як повідомлялося, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ініціював "вилов" коригувальників ударів по місту і встановив нагороду за кожного спійманого, а також заявив, що на цей період місто закриють.

У результаті Миколаїв закривали на в'їзд та виїзд 6-7 серпня. За цей час затримали у Миколаєві 5 осіб, які перебували у розшуку.

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