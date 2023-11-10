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СБУ проводить перевірку у соборі УПЦ МП у Житомирській області: перші подробиці

Фото: СБУ проводить перевірку у соборі УПЦ МП у Житомирській області 10 листопада (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Служба безпеки України проводить перевірку в одному із соборів УПЦ (МП) у Житомирській області. Йдеться про Свято-Миколаївський храм у Радомишлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

"СБУ продовжує проводити безпекові заходи в фсбшних філіях УПЦ (МП). Сьогодні перевірка відбувається у Свято-Миколаївському соборі у Радомишлі, який раніше належав проросійській церкві", - розповіло джерело.

Як стало відомо РБК-Україна, за цей "опечатаний", юридично нічийний храм наразі судиться УПЦ (МП). У

"У прокремлівських агентів у рясах агонія - вони намагаються оскаржити позицію місцевої церковної громади щодо передачі споруди ПЦУ. До того вони намагалися "відбити" храм у парафіян провокаціями", - цитує видання слова джерела.

 

Ситуація з УПЦ МП в Україні

22 листопада СБУ провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. Вони пройшли після того, як у мережі з'явилося відео, як під час одного з богослужінь парафіяни молилися за Росію.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Своєю чергою, РНБО також запровадила санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив колишній нардеп Вадим Новінський.

На початку квітня 2022 року митрополит УПЦ МП Павло отримав підозру від СБУ. У нього провели обшуки. Зараз він перебуває під домашнім арештом, такий запобіжний захід буде діяти до липня. Він має носити браслет.

Пізніше СБУ провела масштабні обшуки у храмах та церквах УПЦ МП у всій країні. Буквально нещодавно, 7 листопада СБУ прийшла з перевіркою до двох храмів УПЦ МП у Закарпатській області. Там представники московського патріархату славили "руський мир". 

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