СБУ проводит проверку в соборе УПЦ МП в Житомирской области: первые подробности

"СБУ продолжает проводить меры безопасности в фсбшных филиалах УПЦ (МП). Сегодня проверка проходит в Свято-Николаевском соборе в Радомышле, ранее принадлежавшем пророссийской церкви", - рассказал источник.

Как стало известно РБК-Украина, за этот "опечатанный", юридически ничейный храм судится УПЦ (МП). В

"У прокремлевских агентов в рясах агония - они пытаются оспорить позицию местной церковной общины относительно передачи сооружения ВЦУ. До этого они пытались "отбить" храм у прихожан провокациями", - цитирует издание слова источника.

Ситуация с УПЦ МП в Украине

22 ноября СБУ провела обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Они прошли после того, как в сети появилось видео, как во время одного из богослужений прихожане молились за Россию.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. В свою очередь, СНБО также ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

В начале апреля 2022 года митрополит УПЦ МП Павел получил подозрение от СБУ. У него провели обыски. Сейчас он находится под домашним арестом, такая мера пресечения будет действовать до июля. Он обязан носить браслет.

Позже СБУ провела масштабные обыски в храмах и церквях УПЦ МП по всей стране. Буквально недавно, 7 ноября СБУ пришла с проверкой в два храма УПЦ МП в Закарпатской области. Там представители московского патриархата прославляли "русский мир".