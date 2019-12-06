ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ проводить обшуки на Рівненській митниці

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 16:02
СБУ проводить обшуки на Рівненській митниці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

СБУ вилучила документи щодо здійснення митних оформлень

Служба безпеки України (СБУ) проводить слідчі дії на Рівненській митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на UA:Рівне.

Зазначається, що обшуки відбуваються в адмінприміщеннях. Підстава - кримінальне провадження, відкрите за матеріалами СБУ Державним бюро розслідувань. Йдеться про статтю 364 ККУ "Зловживання владою та службовим становищем".

"В нас тривають слідчі дії на митному посту "Рівне". Приїхали працівники СБУ, їх цікавлять документи щодо здійснення у 2018 році митних оформлень. Ми їм надали всі документи, які їх цікавлять, добровільно. І слідчі дії на цьому закінчилися. Там до митниці, зі слів, взагалі питань немає. Є питання до суб'єкта, до підприємства, яке здійснювало митне оформлення", - зазначив заступник начальника Рівненської митниці Сергій Панчук.

РБК-Україна писало, що 26 листопада заступник начальника Київської міської митниці Сергій Тупальский заявив про проведення обшуку у нього вдома. Того ж дня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало 10 співробітників Київської митниці.

Раніше слідчі Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) проводили обшуки на території Миколаївської митниці.

СБУ: слідчі дії проходять в афілійованій з Медвечуком компанії В офісі Медведчука проходять слідчі дії, - ОПЗЖ
Новини України Служба безпеки Українимитницяобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся