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На Николаевской таможне проходят обыски

Новости » Общество     31.10.2019 - 14:27
На Николаевской таможне проходят обыски
Фото: Николаевская таможня (shipovnik ua)

Обыски связаны с возможными неправомерными действиями предыдущего руководства таможни

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски на территории Николаевской таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской таможни ГФС.

Как сообщается, обыски связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

По словам начальник Николаевской таможни Государственной фиксальной службы Романа Криля, он лично предоставил информацию о возможных неправомерных действий предыдущего руководства таможни.

"Мною лично была представлена ​​информация к ГБР о возможных неправомерных действий тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн гривен", - сообщил Роман Криль.

По его словам, правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

"Рассчитываю, что профессиональные действия СБУ и ГБР помогут разоблачить правонарушителей и должным образом их наказать. Это будет демонстрировать прогресс на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, являющихся носителями коррупционной культуры", - сообщил Крыль.

Напомним, 29 октября у бывшего нардепа Богдана Дубневича прошли обыски. Поже в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по факту отмывания доходов, которые были получены преступным путем, уклонения от уплаты налогов, а также недостоверного декларирования со стороны Богдана и Ярослава Дубневичей.

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