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СБУ проводить обшуки в мерії Одеси

Середа 08 липня 2020 оновлено 10:55
СБУ проводить обшуки в мерії Одеси
Фото: мерія Одеси (omr.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Обшуки проходять за дорученням прокуратури

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в мерії Одеської міської ради. Обшуки проводять за дорученням прокуратури.

Про це РБК-Україна повідомила прес-офіцер управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук.

"Там співробітники СБУ проводять певні слідчі дії, виїмку документів за дорученням прокуратури", - розповіла вона.

Шевчук додала, що обшуки проходять у рамках розслідування кримінальних справ про зловживання різних департаментів міськради.

"Раніше ми повідомляли про зловживання різних департаментів міськради. І ось зараз у рамках цих кримінальних проваджень ми виконуємо доручення прокуратури", - зазначила прес-офіцер.

Варто підкреслити, місцеві ЗМІ повідомляють, що обшуки пов'язані зі зловживаннями з комунальною землею, однак у СБУ поки немає інформації з цього приводу.

Нагадаємо, 2 липня в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро провели масові обшуки у справі, пов'язаній з розкраданням майна міста; а місцеві ЗМІ писали, що в схемах були задіяні чиновники мерії Одеси.

Як писало РБК-Україна, НАБУ розслідує схему при продажу заводу "Краян", на якій було викрадено 92 млн гривень; у кримінальній справі фігурує мер Одеси Геннадій Труханов.

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