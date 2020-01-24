В деле Труханова появились новые подозреваемые

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Количество подозреваемых в схеме при продаже завода "Краян" возросло до 12 человек

В деле одесского городского главы Геннадия Труханова о хищении 92 млн гривен из городского бюджета при продаже завода "Краян" появились новые подозреваемые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как сообщается, 24 января детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем участникам - фактическим организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы. Таким образом, количество людей, задействованных в схеме, выросло до 12.

Действия новой очереди подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о:

человеке, который осуществляла фактический надзор за ООО "Элит Девелопмент" в схеме;

Двух людях, которые координировали взаимодействием участников схемы;

Пособницу и представительницу группы лиц, которые имеют влияние на ряд должностных лиц Одесского городского совета.

Как установило следствие, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими чиновниками Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн. Коррупционную схему, по убеждению детективов, реализовано под видом купли здании обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости.

В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что суд начал исследование доказательств по делу Труханова в декларации недостоверной информации.

Ранее следствие установило, что в 2015-16 годах Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года он не внес имущества на общую сумму 32,5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Все имущество записано на его бывшую жену, с которой у мэра Одессы есть общие дети.