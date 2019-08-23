ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ проводит обыски на шахтах из-за хищений на более 0,5 млрд гривен

Новости » Общество    23.08.2019 - 18:30
СБУ проводит обыски на шахтах из-за хищений на более 0,5 млрд гривен
Иллюстративное фото (dtek.com)

Механизм хищения работал с 2016 по 2019 года

Служба безопасности Украины проводит обыски на государственных угольных шахтах, руководство которых обвиняется в хищении 0,5 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что должностными лицами "Лисичанскуголь", "Мирноградвугилля", "Шахта им. М.С. Сургая", "Первомайскуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское № 1" в период с 2016 по 2019 года был организован механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок.

"Руководство "прописывало" условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей - подконтрольных фирм-прокладок. Затем указанным выше предприятиям было перечислено более 0,5 млрд гривен, которые распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что оборудование, необходимое для стабильной работы шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось, что приводило к существенному снижению эффективности работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ завершило расследование по делу Крючкова. Его совместно с Игорем Корниленковым обвиняют в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

Также сообщалось, что чиновники "Укрспортобеспечение" закупали сомнительные препараты для национальных сборных. Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен.

Фонду гарантирования вкладов вернули имущество на более 100 млн гривен На Южноукраинской АЭС майнили криптовалюту с риском разгласить гостайну
Новости Украины Служба безопасности УкраиныхищениеШахта
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь