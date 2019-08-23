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"Укрспортобеспечение" закупало сомнительные препараты для национальных сборных

Новости » Общество    23.08.2019 - 15:23
"Укрспортобеспечение" закупало сомнительные препараты для национальных сборных
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Главному врачу Министерства молодежи и спорта объявлено подозрение

Чиновники Управления сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение" закупали сомнительные препараты для национальных сборных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что должностные лица госучреждения "Укрспортобеспечение", которое находится в сфере управления Минспорта, закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины задокументировано, что закупленная продукции не относится к лекарственным средствам. К тому же часть препаратов не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен и поставлено под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции.

Главному врачу Министерства молодежи и спорта Украины объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее Министерство молодежи и спорта Украины подписало соглашение о сотрудничестве между Национальным антидопинговым центром Украины и Антидопинговым агентством Польши.

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Новости Украины Министерство по делам семьи, молодежи и спорта
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