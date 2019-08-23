СБУ проводить обшуки на шахтах через розкрадання понад 0,5 млрд гривень

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Механізм розкрадання працював з 2016 по 2019 року

Служба безпеки України проводить обшуки на державних вугільних шахтах, керівництво яких звинувачується в розкраданні 0,5 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що посадовими особами "Лисичанськвугілля", "Мирноградвугилля", "Шахта ім. М. С. Сургая", "Первомайськвугілля" та "Шахтоуправління Південнодонбаське № 1" в період з 2016 по 2019 року був організований механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель.

"Керівництво "прописувала" умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців - підконтрольних фірм-прокладок. Потім вище зазначеним підприємствам було перераховано понад 0,5 млрд гривень, які розподілялися між організаторами та учасниками протиправної оборудки", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що обладнання, необхідне для стабільної роботи шахт, не оновлювалося, а лише час від часу ремонтувалося, що призводило до суттєвого зниження ефективності роботи підприємств і створювалися загрози життю і здоров'ю працівників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ завершило розслідування по справі Крючкова. Його спільно з Ігорем Корниленковым звинувачують у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго".

Також повідомлялося, що чиновники "Укрспортзабезпечення" закуповували сумнівні препарати для національних збірних. З-за дій службових осіб державному бюджету України завдано збитків на більш ніж 8 млн гривень.