ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ завершило расследование по делу Крючкова

Новости » Политика    23.08.2019 - 15:24
НАБУ завершило расследование по делу Крючкова
Фото: суд по Крючкову (РБК-Украина)

Крючкова обвиняют в хищении средств "Запорожьеоблэнерго"

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела о хищении средств "Запорожьеоблэнерго" экс-главой правления ХК "Энергомережа" Дмитрием Крючковым и экс-и.о. генерального директора ОАО "Запорожьеоблэнерго" Игорем Корниленковым. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По сообщению, Крючков и Корниленков организовали схему, которая действовала на протяжении 2014-2015 годов, и в результате которой завладели 346,22 млн грн компании "Запорожьеоблэнерго".

"Потребители вместо того чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику - "Запорожьеоблэнерго" (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику "Энергосети". А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком. Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для "Энергосети" более 196,82 млн грн, а то в свою очередь перечислило для "Запорожьеоблэнерго" 1,7 млн грн - вместо ожидаемых 346,22 млн грн", - говорится в сообщении.

Материалы следствия были предоставлены подозреваемым и их защитникам 23 августа перед составлением обвинительного акта и направления в суд.

Напомним, Крючков был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей и экстрадирован в Украину в апреле этого года. Журналистам он сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко.

По сообщению НАБУ, второй подозреваемый Корниленков до сих пор находится в розыске. По данным следствия он находится на территории Российской Федерации.


Суд отказал в аресте еще одного фигуранта дела "Роттердам+" Суд обязал НАБУ открыть дела против Порошенко и Климкина
Новости Украины НАБУКрючков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь