СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ МП Данилевича, - джерело

Про це РБК-Україна розповіло джерело у правоохоронних органах.

Як відзначає джерело, Данилевич відзначився тим, що у 2017 році, разом з колишнім депутатом Вадимом Новинським, був у складі делегації, яка вмовляла патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України.

У тому ж числі Данилевич підтримував "російський мир" та виправдовував агресію країни-терориста.

Діяльність УПЦ Московського патріархату

Торік СБУ провела низку перевірок єпархій УПЦ МП внаслідок чого десятки служителів МП отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Зокрема найрезонанснішою стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла, якого підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі й виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації. Спочатку митрополита було арештовано, але пізніше він вийшов з-під варти під заставу.

Станом на жовтень 2023 року було викрито більше 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.