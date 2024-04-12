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СБУ проводит обыски у протоиерея УПЦ МП Данилевича, - источник

Пятница 12 апреля 2024 11:40
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СБУ проводит обыски у протоиерея УПЦ МП Данилевича, - источник Фото: Николай Данилевич, протоиерей УПЦ МП (точка.org)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у заместителя главы синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.

Как отмечает источник, Данилевич отличился тем, что в 2017 году, вместе с бывшим депутатом Вадимом Новинским, был в составе делегации, которая уговаривала патриарха Варфоломея не давать томос Православной церкви Украины.

В том же числе Данилевич поддерживал "русский мир" и оправдывал агрессию страны-террориста.

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В прошлом году СБУ провела ряд проверок епархий УПЦ МП в результате чего десятки служителей МП получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

В частности, самым резонансным стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла, которого подозревают в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации. Сначала митрополит был арестован, но позже вышел из-под стражи под залог.

По состоянию на октябрь 2023 года было разоблачено более 60 клириков УПЦ МП, которые работали на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.

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