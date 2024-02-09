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СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській Лаврі, - джерела

П'ятниця 09 лютого 2024 09:52
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СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській Лаврі, - джерела Архівне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Служба безпеки України зараз проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомили джерела РБК-Україна.

За інформацією джерел, Служба безпеки прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.

СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській Лаврі, - джерела

Діяльність УПЦ Московського патріархату

Минулого року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

Спершу суд арештував митрополита Павла, але пізніше він вийшов з-під варти під заставу.

Додамо, що з початку повномасштабної війни спецслужба викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.

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Київ Служба безпеки України
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