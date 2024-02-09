ua en ru
Пт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре, - источники

Пятница 09 февраля 2024 09:52
UA EN RU
СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре, - источники Архивное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины сейчас проводит обыски в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

По информации источников, Служба безопасности пришла к священнослужителю, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству.

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре, - источники

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Сначала суд арестовал митрополита Павла, но позже он вышел из-под стражи под залог.

С начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить