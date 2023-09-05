ua en ru
Вт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ проводить десятки обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетики

Вівторок 05 вересня 2023 09:52
UA EN RU
СБУ проводить десятки обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетики Ілюстративне фото: СБУ проводить десятки обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетики (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці проводять понад 20 обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби СБУ.

Так, співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетики.

Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків.

Зазначається, що всі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.

Що цьому передувало

Сьогодні зранку правоохоронці прийшли з обшуками додому до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександра Ломако. Він зазначив, що підставою для обшуків є рішення Шевченківського суду Києва.

Нагадаємо, що з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року росіяни масовано обстрілювали енергетичну систему України та намагалися спричинити блекаут.

Через численні російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це восени та взимку по всій державі діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Додамо, що український уряд почав підготовку захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку з можливими майбутніми обстрілами з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Міністр великої війни. Чим запам’ятався Резніков в Міноборони у найважчий для України час
Міністр великої війни. Чим запам’ятався Резніков в Міноборони у найважчий для України час
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту