СБУ проводить десятки обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетики

Правоохоронці проводять понад 20 обшуків у кількох областях через зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби СБУ.

Так, співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора проводять слідчі заходи у рамках раніше відкритого кримінального провадження, що стосується зловживань на відновленні енергетики.

Наразі у декількох областях здійснюються понад 20 обшуків.

Зазначається, що всі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.

Що цьому передувало

Сьогодні зранку правоохоронці прийшли з обшуками додому до виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександра Ломако. Він зазначив, що підставою для обшуків є рішення Шевченківського суду Києва.

Нагадаємо, що з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року росіяни масовано обстрілювали енергетичну систему України та намагалися спричинити блекаут.

Через численні російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це восени та взимку по всій державі діяли відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Додамо, що український уряд почав підготовку захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку з можливими майбутніми обстрілами з боку Росії.

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