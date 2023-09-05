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СБУ проводит десятки обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетики

Вторник 05 сентября 2023 09:52
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СБУ проводит десятки обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетики Иллюстративное фото: СБУ проводит десятки обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений а восстановлении энергетики (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Правоохранители проводят более 20 обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.

Так, сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства по злоупотреблениям на восстановлении энергетики.

В настоящее время в нескольких областях осуществляется более 20 обысков.

Отмечается, что все мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства.

Что этому предшествовало

Сегодня утром правоохранители пришли с обысками домой к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александру Ломако. Он отметил, что основанием для обысков является решение Шевченковского суда Киева.

Напомним, что с октября 2022 года и почти до марта 2023 года россияне массированно обстреливали энергетическую систему Украины и пытались вызвать блекаут.

Из-за многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому осенью и зимой по всему государству действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Добавим, что украинское правительство приступило к подготовке защиты объектов энергетической инфраструктуры в связи с возможными предстоящими обстрелами со стороны России.

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Служба безопасности Украины
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