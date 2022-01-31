СБУ проверяет возможные связи организаторов массовых беспорядков со спецслужбами России

"Организатор и его помощник вчера были задержаны. Инкриминируем им покушение на массовые беспорядки. Следователи уже подготовили и вручают фигурантам уведомление о подозрении и сейчас обращаются в суд о безальтернативном заключении под стражу", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

В МВД считают, что главной целью акции должна была стать дестабилизация ситуация в Украине и создание международного резонанса.

"Мы на пути установления заказчиков протестных акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в стране. Подозрение получили два человека, они граждане Украины. Причастность их к другому государству, к спецслужбам государств устанавливает следствие", - отметил Клименко.

Как рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, организаторы имели опыт работы в правоохранительных органах.

"Организаторы данной акции имели данные о средствах и протоколах правоохранительных органов. Имели доступ к работе правоохранительных органов, в том числе. И сейчас СБУ изучает эти их связи с непризнанными вооруженными формированиями и, в частности, спецслужбами РФ", - резюмировал министр.