Подготовка беспорядков в Киеве. Организаторы получили авансом более 1 млн гривен, - МВД

Под Офисом президента Украины сегодня готовилась проплаченная насильственная акция протеста. Правоохранители предупредили ее и задержали группу лиц, которая ее готовила.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

По его словам, участникам "протеста" были поставлены задачи: создать картинку, раскатать ситуацию и разыграть спектакль.

Он рассказал, сколько планировали заплатить за участие в беспорядках.

"Массовка - от 800 грн на человека, "титушки" - 1200 грн, более радикальные акции (зажигание шин) - 2500 долларов. Дополнительно выделили "кассу" на штраф. Потому что правоохранители будут задерживать и будут админпротоколы", - рассказал он.

Клименко рассказал, что участники группы организаторов получили авансом более 1 млн гривен.

"Мы сейчас определяем пути поступления этих денег", - сообщил он.