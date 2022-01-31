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Подготовка беспорядков в Киеве. Организаторы получили авансом более 1 млн гривен, - МВД

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Киев, Понедельник 31 января 2022 11:00
Подготовка беспорядков в Киеве. Организаторы получили авансом более 1 млн гривен, - МВД Фото: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Под Офисом президента Украины сегодня готовилась проплаченная насильственная акция протеста. Правоохранители предупредили ее и задержали группу лиц, которая ее готовила.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

По его словам, участникам "протеста" были поставлены задачи: создать картинку, раскатать ситуацию и разыграть спектакль.

Он рассказал, сколько планировали заплатить за участие в беспорядках.

"Массовка - от 800 грн на человека, "титушки" - 1200 грн, более радикальные акции (зажигание шин) - 2500 долларов. Дополнительно выделили "кассу" на штраф. Потому что правоохранители будут задерживать и будут админпротоколы", - рассказал он.

Клименко рассказал, что участники группы организаторов получили авансом более 1 млн гривен.

"Мы сейчас определяем пути поступления этих денег", - сообщил он.

Напомним, в МВД рассказали, какие массовые беспорядки предотвратили в Украине.

Отметим, массовые беспорядки в Украине могли бы охватить 4 области.

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Киев Министерство внутренних дел Украины
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