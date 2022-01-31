СБУ перевіряє можливі зв'язки організаторів масових заворушень зі спецслужбами Росії

"Організатора та його помічника вчора було затримано. Інкримінуємо їм замах на масові заворушення. Слідчі вже підготували та вручають фігурантам повідомлення про підозру та зараз звертаються до суду про безальтернативне взяття під варту", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

У МВС вважають, що головною метою акції мала стати дестабілізація ситуація в Україні та створення міжнародного резонансу.

"Ми на шляху встановлення замовників протестних акцій, але розуміємо, кому вигідна подібна дестабілізація ситуації в країні. Підозру отримали дві особи, вони громадяни України. Причетність їх до іншої держави, до спецслужб держав встановлює слідство", - зазначив Клименко.

Як розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, організатори мали досвід роботи в правоохоронних органах.

"Організатори даної акції мали дані про засоби і протоколи правоохоронних органів. Мали доступ до роботи правоохоронних органів, в тому числі. І зараз СБУ вивчає ці їхні зв'язки з невизнаними збройними формуваннями та, зокрема, спецслужбами РФ", - резюмував міністр.