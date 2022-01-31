RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

СБУ перевіряє можливі зв'язки організаторів масових заворушень зі спецслужбами Росії

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці затримали двох осіб, які планували масові заворушення в Україні. Наразі вивчається їх причетність до російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг МВС.

"Організатора та його помічника вчора було затримано. Інкримінуємо їм замах на масові заворушення. Слідчі вже підготували та вручають фігурантам повідомлення про підозру та зараз звертаються до суду про безальтернативне взяття під варту", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

У МВС вважають, що головною метою акції мала стати дестабілізація ситуація в Україні та створення міжнародного резонансу.

"Ми на шляху встановлення замовників протестних акцій, але розуміємо, кому вигідна подібна дестабілізація ситуації в країні. Підозру отримали дві особи, вони громадяни України. Причетність їх до іншої держави, до спецслужб держав встановлює слідство", - зазначив Клименко.

Як розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, організатори мали досвід роботи в правоохоронних органах.

"Організатори даної акції мали дані про засоби і протоколи правоохоронних органів. Мали доступ до роботи правоохоронних органів, в тому числі. І зараз СБУ вивчає ці їхні зв'язки з невизнаними збройними формуваннями та, зокрема, спецслужбами РФ", - резюмував міністр.

Нагадаємо, сьогодні у МВС розповіли, які масові заворушення попередили в Україні.

Додамо, за даними відомства, ці акції могли б охопити чотири області України

При цьому під Офісом президента України сьогодні готувалась проплачена насильницька акція протесту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниМіністерство внутрішніх справ України