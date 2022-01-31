Граничащие с РФ. Массовые беспорядки в Украине могли охватить 4 области: какие именно

Массовые беспорядки, которые планировались на территории Украины, могли охватить четыре области страны. Некоторые из них - граничащие с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского во время брифинга.

"Эти акции планировались провести в ряде городов Украины, центральной Украины частично. В частности, это была: Сумская, Черниговская, Полтавская и Черкасская области. То есть области, в часе-полтора доезда до Киева и наших северных границ с Российской Федерацией", - рассказал он.