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Граничащие с РФ. Массовые беспорядки в Украине могли охватить 4 области: какие именно

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Киев, Понедельник 31 января 2022 10:31
Граничащие с РФ. Массовые беспорядки в Украине могли охватить 4 области: какие именно Фото: глава МВД Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Массовые беспорядки, которые планировались на территории Украины, могли охватить четыре области страны. Некоторые из них - граничащие с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского во время брифинга.

"Эти акции планировались провести в ряде городов Украины, центральной Украины частично. В частности, это была: Сумская, Черниговская, Полтавская и Черкасская области. То есть области, в часе-полтора доезда до Киева и наших северных границ с Российской Федерацией", - рассказал он.

Отметим, по словам главы МВД, эта акция была сразу направлена именно на насильственные действия: участники должны были устроить драки с правоохранителями и планировалось насилие среди участников митинга.

Напомним, вчера правоохранители задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в Украине.

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Министерство внутренних дел Украины
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