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СБУ провела обшуки у Мураєва (фото)

Фото: Євген Мураєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва. СБУ вилучила готівку, в тому числі в рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram відомства.

"Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників",- йдеться в повідомлення.

Як зазначають в СБУ, обшуки були проведені в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

В спецслужбі нагадали, що наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цього діях ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). А саме - в контексті заподіяння шкоди інформаційній безпеці України.

Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.

Як повідомлялось, Восьмий апеляційний суд Львова у вівторок, 14 червня, заборонив партію "Наші" колишнього нардепа Євгена Мураєва.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України ввела санкції проти телеканалу "НАШ", власником якого є Мураєв. Обмеження діятимуть п'ять років.

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