СБУ провела обшуки у Мураєва (фото)

"Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників",- йдеться в повідомлення.

Як зазначають в СБУ, обшуки були проведені в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

В спецслужбі нагадали, що наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цього діях ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). А саме - в контексті заподіяння шкоди інформаційній безпеці України.

Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.