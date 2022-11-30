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СБУ провела обыски у Мураева (фото)

Фото: Евгений Мураев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. СБУ изъяла наличные деньги, в том числе в рублях, оружие, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.

"Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родни, а также у его ближайших соратников", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, обыски были проведены в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В спецслужбе напомнили, что Мураев скрывается от правосудия за рубежом. Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в этих действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). А именно - в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины.

Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала "НАШ" неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции.

Как сообщалось, Восьмой апелляционный суд Львова во вторник, 14 июня, запретил партию "Наши" бывшего нардепа Евгения Мураева.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против телеканала "НАШ", владельцем которого является Мураев. Ограничения будут действовать пять лет.

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Служба безопасности Украины