СБУ проведе антитерористичні навчання ще в одній прикордонній області

У прикордонній Сумській області завтра, 16 квітня, розпочнуться антитерористичні навчання Служби безпеки України. Багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня.

"Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки та радіотехнічних засобів", - розповіли в ОДА.

До навчань, крім підрозділів СБУ, будуть залучені військові, поліцейські та прикордонники. В рамках тренувань передбачається можливість перевірки документів громадян та огляду транспортних засобів.

"СБУ просить мешканців та гостей Сумської області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань та пов'язаних з ними можливих тимчасових незручностей", - заявили в ОДА.