СБУ проведе антитерористичні навчання ще в одній прикордонній області
У прикордонній Сумській області завтра, 16 квітня, розпочнуться антитерористичні навчання Служби безпеки України. Багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня.
Про це повідомила Сумська обласна державна адміністрація.
"Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки та радіотехнічних засобів", - розповіли в ОДА.
До навчань, крім підрозділів СБУ, будуть залучені військові, поліцейські та прикордонники. В рамках тренувань передбачається можливість перевірки документів громадян та огляду транспортних засобів.
"СБУ просить мешканців та гостей Сумської області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань та пов'язаних з ними можливих тимчасових незручностей", - заявили в ОДА.
Нагадаємо, вчора антитерористичні навчання СБУ почалися на території Херсонській області. Особливу увагу приділено адміністративній межі з Кримом.
Також вчора почалися антитерористичні навчання у Харківській області. Тренування під керівництвом СБУ, як і в Сумській області, триватимуть до кінця травня.
Крім того, поблизу окупованого Криму українські військові навчаються протидіяти наступу умовного противника.