СБУ просит Google и Apple запретить приложение "Вконтакте" в Украине

Служба безопасности Украины обратилась в компании Google и Apple с просьбой запретить на территории Украины продукции, подпадающей под санкции. Среди них и приложение "Вконтакте".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Компании попросили прекратить распространение приложения через сервисы "Play Market" и "App Store"

"По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании "Google, LLC" и "Apple Inc" о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - сообщили в СБУ.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей, который впервые был введен еще в 2017 году.

При этом в начале сентября сеть "Вконтакте" стала доступной на территории Украины через приложение. Тогда в Совете нацбезопасности и обороны заявили, что возобновление работы приложения может способствовать сбору персональных данных российскими спецслужбами.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских пользователей сети "Вконтакте" возьмут на учет в полиции.