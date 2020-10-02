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В СНБО рассказали, когда начнут ставить на учет пользователей "Вконтакте"

Киев, Пятница 02 октября 2020 21:23
В СНБО рассказали, когда начнут ставить на учет пользователей "Вконтакте"
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Совет нацбезопасности и обороны заявил, что взятие на учет пользователей российской соцсети Вконтакте может начаться через полгода. Мера должна быть реализована в рамках стратегий кибербезопасности и информационной безопасности Украины.

Об этом сообщает "Суспільне".

В СНБО отметили, что в рамках разработки этих стратегий возможно взятие на учет и других запрещенных в Украине соцсетей.

"В течение полугода будет разработана новая стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопросы создания системы учета украинских пользователей "ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агресора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий", - сказано в заявлении СНБО.

Ранее о взятии на учет пользователей "Вконтакте" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он обосновал это тем фактом, что соцсеть запрещена в Украине, а приложение платформы остается рабочим из-за смены прокси-адресов.

Министерство культуры попросило Apple и Google ограничить возможность загрузки приложения для пользователей из Украины.

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