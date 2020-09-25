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Данилов: украинских пользователей "ВКонтакте" возьмут на учет полиции

Киев, Пятница 25 сентября 2020 11:49
Данилов: украинских пользователей "ВКонтакте" возьмут на учет полиции
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" возьмут на учет полиции. При этом правоохранители будут расследовать факты распространения контента в запрещенной в Украине соцсети.

Об этом на онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что согласно украинскому законодательству о санкциях, "ВКонтакте" не имеет права работать на территории Украины.

"Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен", - отметил Данилов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что украинские пользователи должны понимать всю ответственность.

"Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", - добавил Данилов.

На видео с 00:57:00.

Перспективи діджиталізації країни та ризики кібербезпеки

Перспективи діджиталізації країни та ризики кібербезпеки Розповідаємо про кібербезпеку і презентуємо Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі.

Опубліковано Рада національної безпеки і оборони України Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заработало мобильное приложение "ВКонтакте", которое дает доступ в социальную сеть без VPN. Министерство культуры уже заявило, что попросит Apple и Google ограничить возможность загрузки приложения для пользователей из Украины.

В СНБО уверены, что разблокировка работы этой социальной сети перед местными выборами призвана собирать данные о пользователях и распространять фейки и манипуляции.

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