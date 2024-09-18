СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського монастиря УПЦ МП у Києві

Перевірки УПЦ МП

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні почалися перевірки єпархій УПЦ Московського патріархату. Проти десятків служителів відкрити кримінальні справи про виправдовування війни, колабораційну діяльність та державну зраду.

Найвідомішою стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, якого підозрюють за декількома статтями.

Також минулого місяця президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні РПЦ та пов'язаних з нею організацій.

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