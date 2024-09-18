СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский монастырь УПЦ МП в Киеве

Правоохранители пришли с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве. Следственные действия производят сотрудники СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Как сообщили источники РБК-Украина, оперативники Службы безопасности Украины с самого утра 18 сентября проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре.
Также в распоряжении РБК-Украина есть эксклюзивные кадры с обысков в монастыре УПЦ МП.
Фото: СБУ проводит обыски в Свято-Введенском монастыре (источники РБК-Украина)
Введенский мужской монастырь был создан в конце 19 века - в первые годы 20 века. Монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата находится в Печерском районе Киева (улица Князей Острожских, 42).
Сейчас там находится мужской монастырь. Дом относится к памятникам культурного наследия.
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