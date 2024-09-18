СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский монастырь УПЦ МП в Киеве

Как сообщили источники РБК-Украина, оперативники Службы безопасности Украины с самого утра 18 сентября проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре.

Также в распоряжении РБК-Украина есть эксклюзивные кадры с обысков в монастыре УПЦ МП.

Фото: СБУ проводит обыски в Свято-Введенском монастыре (источники РБК-Украина)

Что известно о монастыре

Введенский мужской монастырь был создан в конце 19 века - в первые годы 20 века. Монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата находится в Печерском районе Киева (улица Князей Острожских, 42).

Сейчас там находится мужской монастырь. Дом относится к памятникам культурного наследия.

Новость дополняется...