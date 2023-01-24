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СБУ прийшла з обшуками до Полтавської міськради

Фото: СБУ прийшла з обшуками до Полтавської міськради (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України сьогодні, 24 січня, прийшли з обшуками до Полтавської міської ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

Повідомляється, що правоохоронці вилучили документацію, що може свідчити про протиправну діяльність з боку міського голови Олександра Мамая.

За інформацією видання, обшуки стосуються відкритого у грудні кримінального провадження щодо розголошення інформації про нову військову частину.

Нагадаємо, наприкінці грудня Мамаю вручили підозру. Його звинувачують в тому, що він міг несанкціоновано розповсюджувати інформацію про розміщення українських підрозділів.

При цьому вчора суд відмовився відсторонити Мамая з посади.

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