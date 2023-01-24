СБУ пришла с обысками в Полтавский горсовет

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня, 24 января, пришли с обысками в Полтавский городской совет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Полтавщина" .
Сообщается, что правоохранители изъяли документацию, которая может свидетельствовать о противоправной деятельности со стороны городского головы Александра Мамая.
По информации издания, обыски касаются открытого в декабре уголовного производства по разглашению информации о новой воинской части.
Напомним, в конце декабря Мамаю вручили подозрение. Он обвиняется в том, что он мог несанкционированно распространять информацию о размещении украинских подразделений.
При этом вчера суд отказался отстранить Мамая от должности.
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