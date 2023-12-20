ua en ru
Ср, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ужгородську міськраду прийшли з обшуками, - джерела

Ужгород, Середа 20 грудня 2023 10:10
UA EN RU
В Ужгородську міськраду прийшли з обшуками, - джерела Фото: в Ужгородську міськраду прийшли з обшуками (facebook.com)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

До міської ради Ужгорода сьогодні, 20 грудня правоохоронці прийшли з обшуками. Вони пов'язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

За даними джерел, наразі тривають обшуки в Ужгородській міській раді й за місцем проживання фігурантів.

"Справа стосується розкрадання коштів з місцевого бюджету через КШЕП і Департамент інфраструктури", - розповіли виданню джерела.

Зазначимо, що місцеві ЗМІ, зокрема "Закарпаття онлайн" також пишуть, що обшуки проводяться в межах розпочатого кримінального провадження щодо деяких посадовців міської ради.

Попередні обшуки в міськраді Ужгорода

Нагадаємо, що в листопаді цього року правоохоронці проводили ряд обшуків у приміщеннях Ужгородської міської ради. Вони перевіряли підстави та обставини перетину кордону місцевими депутатами під час дії воєнного стану.

До цього Служба безпеки України проводила обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. І ці заходи теж були пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів і держслужбовців щодо перетину кордону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ужгород
NEWS
Ворог бив "Шахедами" та ракетами С-300: у ЗСУ розповіли про нічний удар по Україні
Ворог бив "Шахедами" та ракетами С-300: у ЗСУ розповіли про нічний удар по Україні
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році