СБУ привлекли к делу против Курченко

Фото: Сергей Курченко (УНИАН)

Следующее заседание по делу пройдет 10 февраля

Верховный суд привлек Службу безопасности Украины к участию в деле относительно применения персональных санкций в отношении беглого олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Сообщается, что соответствующее решение ВС принял 13 января, во время рассмотрения дела по иску Курченко к пятому президенту Украины Петру Порошенко об отмене персональных санкций, введенных указом президента от 14 мая 2018 года.

"Этим решением Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ", - говорится в сообщении

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что беглый олигарх Сергей Курченко проиграл Антимонопольному комитету Украины первый суд по делу о штрафе на 15 млн гривен за приобретение "Брокбизнесбанка". Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил процедуру ликвидации "Брокбизнесбанка", который принадлежал олигарху-беглецу Сергею Курченко. Фонд гарантирования продал все имущество и активы "Брокбизнесбанка".

Также сообщалось, что конфискованное имущество Курченко в Харькове и поселке Высокое было возвращено в государственную собственность. Государству вернули помещения на стадионе "Металлист" и тренировочную базу.