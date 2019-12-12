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Курченко проиграл суд о штрафе на 15 млн гривен за Брокбизнесбанк

Новости » Политика     12.12.2019 - 14:57
Курченко проиграл суд о штрафе на 15 млн гривен за Брокбизнесбанк
Фото: Сергей Курченко (metalist.ua)

Курченко пытается отменить наложенный АМКУ штраф

Беглый олигарх Сергей Курченко проиграл Антимонопольному комитету Украины первый суд по делу о штрафе на 15 млн гривен за приобретение "Брокбизнесбанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Сообщается, что Хозяйственный суд Киева отказал Курченко в удовлетворении иска против АМКУ. Бизнесмен требовал признать недействительным решения регулятора по делу о получении контроля над "Брокбизнесбанком" без разрешения АМКУ.

Представитель Курченко заявил, что олигарх был ненадлежащим образом уведомлен о расследовании АМКУ, а его представителю отказали в исследовании собранных фактов. Кроме того, он просил признать недопустимыми доказательства, такие как сведения уголовных производств, полученных от правоохранительных органов.

Курченко в суде пытается обжаловать решение АМКУ от 20 ноября 2018, которое касается покупки "Брокбизнесбанка" без разрешения Антимонопольного комитета. За нарушение конкурентного законодательства олигарха оштрафовали на 15 млн гривен.

Напомним, в октябре Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил процедуру ликвидации "Брокбизнесбанка". Решение о его ликвидации было принято Национальном банком еще в 2014 году.

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