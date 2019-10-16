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В Украине завершилась ликвидация еще одного банка Курченка

Новости » Общество    16.10.2019 - 18:57
В Украине завершилась ликвидация еще одного банка Курченка
Фото: Сергей Курченко (metalist.ua)

Фонд гарантирования продал все имущество и активы "Брокбизнесбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил процедуру ликвидации "Брокбизнесбанка", который принадлежал олигарху-беглецу Сергей Курченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Сообщается, что Фонд гарантирования продал все имеющееся имущество и активы "Брокбизнесбанка", а за вырученные средства погасил долги его кредиторов.

"В соответствии со статьей 52 Закона Украины требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора" Брокбизнесбанка "прекращено", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение о ликвидации "Брокбизнесбанка" еще в 2014 году. Тогда сообщалось, что "Брокбизнесбанк" занимает 17 место по размеру активов среди 181 банков Украины. На начало 2014 г. чистые активы банка составили 26,914 млрд грн, собственный капитал - 14,478 млрд грн, регулятивный капитал - 14,121 млрд грн.

Стратегическим инвестором "Брокбизнесбанка" является группа компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" бизнесмена Сергея Курченко.

Напомним, 31 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов завершил процедуру ликвидации "Реал банка", который связывают с Курченко.

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