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Конфискованное имущество Курченко в Харькове вернули государству

Новости » Политика     04.01.2020 - 18:02
Конфискованное имущество Курченко в Харькове вернули государству
Фото: Сергей Курченко (metalist.ua)

Государству вернули помещения на стадионе "Металлист" и тренировочную базу

Конфискованное имущество олигарха-беглеца Сергея Курченко в Харькове и поселке Высокое было возвращено в государственную собственность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной государственной администрации.

Так, в Государственном реестре недвижимого имущества были зарегистрированы помещения на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочная база в поселке Высокое.

"В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы "Металлист" в Высоком", - рассказали в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что олигарх-беглец Курченко проиграл Антимонопольному комитету Украины первый суд по делу о штрафе на 15 млн гривен за приобретение "Брокбизнесбанка". Хозяйственный суд Киева отказал Курченко в удовлетворении иска против АМКУ.

Также РБК-Украина писало, что Курченко потерял монополию на вывоз угля из оккупированного Донбасса. Кроме компании "Газ-Альянс" украинского олигарха-беглеца, возможность на вывоз угля с ОРДЛО получили несколько российских компаний.

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Новости Украины МеталлистСергей КурченкоХарьковимущество
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