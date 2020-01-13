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СБУ залучили до справи проти Курченко

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 20:16
СБУ залучили до справи проти Курченко
Фото: Сергій Курченко (УНІАН)

Наступне засідання у справі відбудеться 10 лютого

Верховний суд залучив Службу безпеки України до участі в справі щодо застосування персональних санкцій відносно олігарха Сергія Курченко. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Повідомляється, що відповідне рішення ВС прийняв 13 січня, під час розгляду справи за позовом Курченко до п'ятого президента України Петру Порошенку про скасування персональних санкцій, введених указом президента від 14 травня 2018 року.

"Цим рішенням Верховний суд задовольнив клопотання представника відповідача, просив залучити Службу безпеки України у якості третьої особи, оскільки Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про застосування санкцій саме за пропозицією СБУ", - йдеться в повідомленні

Наступне судове засідання у справі призначено на 10 лютого 2020 року

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що побіжний олігарх Сергій Курченко програв Антимонопольному комітету України перший суд у справі про штраф на 15 млн гривень за придбання "Брокбізнесбанку". Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив процедуру ліквідації "Брокбізнесбанку", який належав олігарха-втікача Сергію Курченко. Фонд гарантування продав усе майно і активи "Брокбізнесбанку".

Також повідомлялося, що конфісковане майно Курченко в Харкові та селищі Високе було повернуто в державну власність. Державі повернули приміщення на стадіоні "Металіст" і тренувальну базу.

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