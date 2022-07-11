СБУ "прикрыла" канал незаконного выезда украинцев за границу

Организатором незаконной схемы оказался житель Николаева, один из бывших членов местной ОПГ, который за взятку в 3500 долларов изготавливал поддельные документы и обещал гражданам Украины беспрепятственно пересечь государственную границу.

"Правоохранители задокументировали факт получения им денежного вознаграждения в размере 1 тысячи долларов США за фиктивный документ о трудоустройстве в иностранную фирму, на второй попытке злоумышленника задержали "на горячем", - говорится в сообщении.

В настоящее время организатор преступной схемы задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.