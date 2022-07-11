СБУ "прикрыла" канал незаконного выезда украинцев за границу

В Николаеве задержали организатора канала незаконного, через который украинцев переправляли через госграницу по поддельным документам о трудоустройстве. Его задержали во время передачи второй части денег - 45 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Организатором незаконной схемы оказался житель Николаева, один из бывших членов местной ОПГ, который за взятку в 3500 долларов изготавливал поддельные документы и обещал гражданам Украины беспрепятственно пересечь государственную границу.
"Правоохранители задокументировали факт получения им денежного вознаграждения в размере 1 тысячи долларов США за фиктивный документ о трудоустройстве в иностранную фирму, на второй попытке злоумышленника задержали "на горячем", - говорится в сообщении.
В настоящее время организатор преступной схемы задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, Верховная рада предлагает запретить выезжать за границу украинцам, у которых есть доступ к государственной тайне.
Также Верховная рада предлагает расширить список категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины за границу во время военного положения.
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