СБУ "прикрила" канал незаконного виїзду українців за кордон

В Миколаєві затримали організатора каналу незаконного, через який українців переправляли через держкордон по підробним документам про працевлаштування. Його затримали під час передачі другої частини грошей - 45 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Організатором незаконної схеми виявився мешканець Миколаєва, один із колишніх членів місцевого ОЗУ, який за хабар у 3500 доларів виготовляв підроблені документи, та обіцяв громадянам України безперешкодно перетнути державний кордон.
"Правоохоронці задокументували факт отримання ним грошової винагороди в розмірі 1 тисяча доларів США за фіктивний документ про працевлаштування в іноземну фірму, на другій спробі зловмисника затримали «на гарячому", - йдеться в повідомленні.
Наразі організатора злочинної схеми затримано за підозрою у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, Верховна рада пропонує заборонити виїжджати за кордон українцям, які мають доступ до державної таємниці.
Також Верховна рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд з України за кордон під час воєнного стану.
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