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СБУ предупредила украинцев о вероятности российских диверсий на Пасху

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 12:17
СБУ предупредила украинцев о вероятности российских диверсий на Пасху Фото: СБУ предупредила украинцев на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины (СБУ) призывает граждан быть особенно бдительными на Пасху. В этот период усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В заявлении говорится, что в такой период необходимы бдительность и сознательное отношение к безопасности со стороны каждого гражданина.

"Ведь ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране", - говорится в заявлении СБУ.

СБУ призывает обращаться на круглосуточную горячую линию 0 800 501 482. На нее нужно звонить в случае, если:

  • есть информация о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
  • граждани заметили подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
  • граждани увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
  • граждани обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил об информатаках РФ.

Отметим, в Украине запустили Центр борьбы с фейками.

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