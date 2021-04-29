СБУ попередила українців про вірогідність російських диверсій на Великдень
Фото: СБУ попередила українців на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Служба безпеки України (СБУ) закликає громадян бути особливо пильними на Великдень. У цей період посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
У заяві говориться, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.
"Адже щороку у цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні", - йдеться в заяві СБУ.
СБУ закликає звертатись на цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482. На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо:
- є інформація про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;
- громадяни помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
- громадяни побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;
- громадяни виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.