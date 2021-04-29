СБУ попередила українців про вірогідність російських диверсій на Великдень

Служба безпеки України (СБУ) закликає громадян бути особливо пильними на Великдень. У цей період посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки.

У заяві говориться, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.

"Адже щороку у цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні", - йдеться в заяві СБУ.

СБУ закликає звертатись на цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482. На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо: