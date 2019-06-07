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СБУ попередила потужний теракт у Запоріжжі

Новини » Надзвичайні події    07.06.2019 - 14:02
СБУ попередила потужний теракт у Запоріжжі
Іллюстраційне фото з відкритих джерел)

Бомба повинна була здетонувати після телефонного дзвінка

СБУ попередила потужний теракт у Запоріжжі. Про це заявив начальник контррозвідки Олексій Петров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Як зазначив Петров, чоловік хотів закласти вибухівку в сміттєвий бак. За даними спецслужби, бомба повинна була здетонувати після телефонного дзвінка.

"Після закладки вибухівки зловмисник відправився в готель, де зупинився, маючи на меті активувати бомбу. Включивши новини, він зрозумів, що НС не сталося, і повернувся на місце, щоб з'ясувати причину", - йдеться в повідомленні.

 
СБУ попередила потужний теракт у Запоріжжі

СБУ попередила потужний теракт у Запоріжжі. Деталі - згодом на сайті Служби. Коментар начальника контррозвідки Олексія Петрова

Опубліковано Служба безпеки України П'ятниця, 7 червня 2019 р.

Чоловік, який планував здійснити вибух, прибув у Запоріжжя з Донецька. Його затримали.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ запобігли підготовку спецслужбами Російської Федерації теракту на одному з арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет і боєприпасів. За виконання завдань працівнику ВСУ спецслужби Росії обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії.

РБК-Україна писало, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність агента російської ФСБ, який збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки ООС.

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