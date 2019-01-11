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СБУ предупредила контрабанду предметов старины в РФ

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 22:56
СБУ предупредила контрабанду предметов старины в РФ
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Продолжаются следственные действия

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины предупредили контрабанду в Российской Федерации (РФ) коллекции культурных ценностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Было установлено, что житель областного центра скупал у местных коллекционеров предметы старины для перепродажи за границу.

По информации СБУ, покупателей мужчина подыскивал среди своих знакомых и на специализированных Интернет-аукционах.

СБУ предупредила контрабанду предметов старины в РФСБУ предупредила контрабанду предметов старины в РФФото: изъятые материалы (ssu.gov.ru)

Правоохранители задержали контрабандиста в одном из почтовых отделений во время отправки в РФ коллекции древностей, за которую злоумышленник планировал получить 1 тыс. долларов.

"По заключению экспертов изъятые предметы старины относятся к периоду VII ст. до н.э. - ХV ст. н.э., они имеют большую историческую ценность и не подлежат вывозу за границу без соответствующего государственного разрешения", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Харькова, завербованного спецслужбами страны-агрессора для проведения подрывной деятельности против Украины.

РБК-Украина писало, что Тернопольский горрайонный суд приговорил к 4,5 годам тюремного заключение информатора террористической организации "ЛНР".

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