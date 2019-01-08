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В Тернополе осужден информатор террористической организации "ЛНР"

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 20:51
В Тернополе осужден информатор террористической организации "ЛНР"
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Он собирал для боевиков незаконных вооруженных формирований сведения о силах антитеррористической операции

Тернопольский горрайонный суд приговорил к четырем с половиной годам заключения информатора террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что мужчина проживал в городе Рубежное. Он собирал для боевиков незаконных вооруженных формирований сведения о силах антитеррористической операции на территории региона.

"Злоумышленника, в частности, интересовала информация о количестве личного состава и техники подразделений Вооруженных Сил Украины, дислоцированные в городе, и их перемещение через железнодорожную станцию", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, полученные сведения он передавал представителю "народной милиции ЛНР".

"В ноябре 2016 года сотрудники СБУ задержали информатора боевиков в его собственном доме. Тернопольский горрайонный суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде четырех с половиной лет заключения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 7 января был ранен один украинский военный.

Отметим, ранее разведка сообщила, что спецслужбы России готовят очередную информационную провокацию против Украины. В частности, провокация якобы будет направлена на оправдание агрессивных действий РФ в Азово-Черноморском регионе.

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