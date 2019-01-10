СБУ викрила завербованого РФ наукового співробітника

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

За гроші чоловік погодився збирати інформацію про місця дислокації військових частин в Харківській області

Співробітники Служби безпеки України викрили харків'янина, завербованого спецслужбами країни-агресора для проведення підривної діяльності проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, співробітники контррозвідки СБУ встановили, що під час поїздки в Росію з метою працевлаштування співробітник одного з державних установ Харкова був завербований ворожої спецслужбою.

"За грошову винагороду чоловік погодився здійснювати збір інформації про місця дислокації військових частин на території регіону, їх належність до певного роду військ, персональні дані військовослужбовців ЗСУ та місця служби", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, отримані відомості він повинен був передавати кураторам через електронні канали зв'язку.

Повернувшись в Україну, чоловік перебував під наглядом правоохоронців. В рамках розпочатого кримінального провадження оперативники задокументували збір зловмисником персональної інформації про учасників АТО-працівників свого установи. Однак завершити злочинне завдання йому не вдалося - напередодні передачі за кордон зібраних даних зловмисника затримали правоохоронці.

Під час обшуку за місцем проживання харків'янина правоохоронці вилучили електронний носій із персональними даними військовослужбовців ЗСУ, що підтверджують протиправну діяльність нашого співвітчизника.

За висновком експертів з питань державної таємниці, вилучена інформація належить до сфери оборони України і має гриф обмеження доступу "для службового користування", її передача спецслужбам РФ могла завдати шкоди державним інтересам.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 14 і 1 ч. ст. 111 Кримінального кодексу, затриманому оголошено про підозру.

Нагадаємо, за антиукраїнську пропаганду в 2018 році Служба безпеки України притягнуто до відповідальності 49 осіб.

Також РБК-Україна писало, що Тернопільський міськрайонний суд засудив до 4,5 років ув'язнення інформатора терористичної організації "ЛНР".